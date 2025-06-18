ЕС вызвал для объяснений спецпредставителя России в Брюсселе

Евросоюз вызвал спецпредставителя России в Брюсселе
Спецпредставитель России в Брюсселе был вызван «для объяснений» после того, как во Владивостоке произошло нападение на одного из должностных лиц ЕС. Об этом со ссылкой на представителя блока пишет The Associated Press.
По данным издания, нападение, в связи с которым был вызван российский дипломат, произошло 26 мая. При этом имя, гражданство и состояние здоровья должностного лица ЕС не сообщаются.
«Мы осуждаем любое насилие в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не испытывая страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение», - подчеркнула представитель ЕС Анитта Хиппер.
Сославших на информацию осведомленных источников немецких СМИ, издание утверждает, что нападению подверглась румынка, которая приехала в город по служебным делам. Она была избита, когда вышла на прогулку.
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При этом в Брюсселе сообщили, что представитель России был вызван «для разъяснений», не предоставив никаких дополнительных подробностей.
Напомним, что ранее злоумышленники бросили три пластиковых бутылки его на территорию консульства РФ в Марселе, две из них взорвались. В результате произошедшего никто не пострадал. В России расценили произошедшее как террористический акт.
Преступниками оказались сотрудники Национального центра научных исследований Франции. Им дали условный срок - они будут находиться под домашним арестом. Россия выразила возмущение в связи с «непропорционально мягким наказанием».