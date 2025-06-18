ЕС вызвал для объяснений спецпредставителя России в Брюсселе

Спецпредставитель России в Брюсселе был вызван «для объяснений» после того, как во Владивостоке произошло нападение на одного из должностных лиц ЕС. Об этом со ссылкой на представителя блока пишет The Associated Press.

© OLIVIER HOSLET/EPA/TACC

По данным издания, нападение, в связи с которым был вызван российский дипломат, произошло 26 мая. При этом имя, гражданство и состояние здоровья должностного лица ЕС не сообщаются.

«Мы осуждаем любое насилие в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не испытывая страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение», - подчеркнула представитель ЕС Анитта Хиппер.

Сославших на информацию осведомленных источников немецких СМИ, издание утверждает, что нападению подверглась румынка, которая приехала в город по служебным делам. Она была избита, когда вышла на прогулку.

Каллас заявила, что у России нет ни шанса против Евросоюза и НАТО

При этом в Брюсселе сообщили, что представитель России был вызван «для разъяснений», не предоставив никаких дополнительных подробностей.

Напомним, что ранее злоумышленники бросили три пластиковых бутылки его на территорию консульства РФ в Марселе, две из них взорвались. В результате произошедшего никто не пострадал. В России расценили произошедшее как террористический акт.

Преступниками оказались сотрудники Национального центра научных исследований Франции. Им дали условный срок - они будут находиться под домашним арестом. Россия выразила возмущение в связи с «непропорционально мягким наказанием».