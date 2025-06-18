Президенты России и ОАЭ обсудили резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе главы ОАЭ.

© Российская Газета

Лидеры обменялись мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Аль Нахайян выразили глубокую озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона.

"Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - отметили в пресс-службе Кремля.

Путин подтвердил готовность России к посредничеству в продвижении диалога между сторонами конфликта. Российский президент рассказал о своих контактах с рядом иностранных лидеров на этот счет.

Главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в разных сферах и условились продолжить личные контакты.