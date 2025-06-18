Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербурга в среду, 18 июня. В последний раз Путин проводил подобное совещание 24 апреля. Тогда российский лидер отметил важность "предметного анализа" текущей экономической ситуации, поскольку международные перспективы становятся все более сложными. Встреча проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).