«Самая страшная фраза»: Захарова отреагировала на слова Мерца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

Ранее Мерц заявил, что в конфликте с Ираном Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения.

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что это заявление было сделано «потомком нацистов», чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, в период Третьего рейха занимал пост бургомистра Брилона. Он давал улицам имена в честь Гитлера и Геббельса, состоял в НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, заявила дипломат. Его отец, Иоахим Мерц, служил в вермахте и участвовал в боях против Красной армии, отметила Захарова.

Мерц похвалил Израиль фразой «сделал грязную работу»

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной ядерной программы, которая, по мнению Израиля, приблизилась к критической точке. Израильские ВВС и диверсионные группы атаковали ядерные объекты, командные пункты, ученых-ядерщиков, военные базы, системы ПВО и ракеты «земля-земля».