Минфин: решения о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Решения по инициативе увеличения выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до 1 млн рублей пока нет, текущая сумма выплат работает эффективно. Об этом заявил ТАСС заместитель министра финансов России Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока никакого решения нет по этому вопросу. С учетом того, что программа 450 тыс. рублей, на наш взгляд, и так работает довольно эффективно. Конечно, любое такое увеличение потребует дополнительных ресурсов со стороны бюджета. Поэтому мы, как говорится, держим эту инициативу в голове, но пока по ней решений нет", - сказал Чебесков.

Ранее замминистра заявлял, что Минфин РФ прорабатывает такую инициативу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.