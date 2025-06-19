Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сенатор Алексей Пушков, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, рассказал о коренных отличиях между тем миропорядком, за который борются, который отстаивают Россия и ее партнеры по "глобальному большинству", и либеральным, западным, являющимся "главной антитезой так называемому многополярному миру". Иначе говоря, о том, что "нас" от "них" отличает.

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"Это антидемократический миропорядок, – подчеркнул Пушков. – Они пытаются создать, по сути дела, однопартийную систему. Под видом многопартийности создана унифицированная политическая система". Речь, разумеется, идет о "меньшевистской", западной части мира. Про то, как обстоят дела с многопартийностью и плюрализмом по эту сторону геополитических баррикад, у "глобального большинства", сенатор, правда, ничего не сказал, сосредоточившись на обличении "их" нравов.

"Это же смешно считать, что лейбористы и консерваторы в Великобритании являются разными партиями, – пояснил свою мысль глава сенатской "информационной" комиссии. – Они являются разными в деталях. Но они принадлежат к одному либеральному клану. Никаких базовых противоречий между Стармером и тем, кто сейчас возглавляет консервативную партию, нет... Тоже самое относится и к той модели, которую они предлагают миру. Они предлагают внешнее разнообразие, но при идентичности внешнеполитических целей, ориентаций. И, естественно, этот миропорядок должен замыкаться на Запад".

Другая важная отличительная черта либерального миропорядка – то, каким образом, в каком виде он осуществляется.

"Война в Афганистане, война в Ираке, война в Ливии, участие в гражданской войне в Сирии, поддержка госпереворота и участие в войне на Украине, – перечислил сенатор. – Еще агрессия против Югославии, 1999 год... А сейчас – война Израиля против Ирана... Вот что такое либеральный миропорядок. Это череда войн, направленных на поддержание гегемонии Запада. Всё... При этом, конечно, это все прикрыто красивыми словами: демократия, верховенство закона, права человека..."

По словам Пушкова, "упражнение в гегемонии" зиждутся на серьезной идеологической основе: "Я призываю не недооценивать идеологического начала в функционировании современного Запада. Это система убеждений. Они действительно считают, что имеют право по-прежнему руководить всем миром... Эта идеология предназначена для всего мира, поэтому либеральный миропорядок касается всех нас. Если не в виде агрессии, то в виде навязывания определенной системы ценностей, чуждой для глобального большинства".

Впрочем, финал сенаторской речи вышел оптимистичным: "Либеральный миропорядок не сможет выдержать столкновения с общемировым развитием. Я считаю, что он обречен". Лакмусовой бумажкой, по мысли Пушкова, выступает тот факт, что достижения своих целей западному альянсу все чаще приходится прибегать к военной силе.