Депутат Затулин призвал принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Детей мигрантов, которые не знают русского языка, стоит принимать в школу, несмотря на отсутствие этого навыка. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам представителя власти, обучая таких детей в школах, педагоги помогут воспитать их. "На самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах и воспитывать их надо там", – рассказал Затулин. Он также добавил, что в противном случае воспитывать детей мигрантов будут секты или "подворотни". По сообщениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, 81% детей мигрантов не смогли попасть в школы после того, как экзамен на знание языка для поступления стал обязательным. Всего было зарегистрировано 1762 человека, допущены – 335. Пришли сдавать 44, с заданиями справились – 27.