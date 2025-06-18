В Совфеде сделали заявление о конфликте Израиля и Ирана

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Соединенные Штаты напали на Иран и требуют его капитуляции.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«США напали на Иран и требуют капитуляции. По-моему, это очевидно», — написал Клишас.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.