Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит G7, состоявшийся в Канаде, напоминает анекдот про мышей, которые "кололись, рыдали, но продолжали есть кактус.

Захарова сказала в эфире радио Sputnik, что без России "семерка" превратилась "в один поддайкивающий, подвякивающий унисон".

Стало известно о провале плана Зеленского на саммите G7

G7 (Group of Seven, "Группа семи", или, как ее называют в России, "Большая семерка") — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.