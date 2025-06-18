Опубликовано предсказание Жириновского про ядерную войну из-за Ирана и Израиля

В сети опубликовали предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского про ядерную войну из-за Израиля и Ирана. Его опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Впереди ядерная война – Иран с Израилем. Все», — заявил политик.

В сети после атаки Израиля на Иран, совершенной утром в пятницу, 13 июня, вспомнили другое предсказание Жириновского по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

Жириновский описал операцию Израиля против Ирана за годы до её начала. Что он напророчил

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.