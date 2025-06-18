Трампу пригрозили проклятием всех президентов США из-за ситуации с Ираном

Присоединение США к военной операции против Ирана может стать войной президента США Дональда Трампа и его проклятием. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что до сих пор республиканец с гордостью заявлял, что как глава государства он не начал ни одной войны.

И это правда, Трамп был исключением из всех американских президентов после Джимми Картера, отметил сенатор.

Axios: США могут присоединиться к войне против Ирана

Однако, добавил он, война против Ирана может стать войной Трампа.

"И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США", - резюмировал Пушков.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что требует "немедленной капитуляции" от Ирана, подчеркнув, что терпение на исходе. Глава Белого дома добавил, что США точно знают, где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и назвал его "легкой целью".

Позже в тот же день издание Axios сообщило, что Трамп может принять окончательное решение о нанесении ударов по Ирану вечером, на заседании Совета национальной безопасности.