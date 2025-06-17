В Госдуме заявили о травле Карапетяна на самом высоком уровне
Президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна буквально травят на самом высоком уровне. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в дом Карапетяна в Ереване. Поводом к этому стали заявления бизнесмена в защиту Армянской апостольской церкви. В частности, он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления Карапетяна пренебрежением к армянской юрисдикции.
«Сейчас мы видим, как бизнесмена буквально травят на самом высоком уровне», — прокомментировал это Хамитов.
Депутат обратил внимание, что травля совпала по времени с его публичной поддержкой Армянской апостольской церкви, в адрес которой звучат прямые оскорбления со стороны Пашиняна.
«Карапетяну угрожают чуть ли не арестом — и за что? За встречу с армянским духовным лидером (католикосом Гарегином II), которому доверяет армянский народ! Выходит, поддержка истинных народных авторитетов уже стала наказуемой. Тогда как можно назвать самого Пашиняна?» — задался вопросом Хамитов.
Он назвал «подобные истерики» недопустимыми ни для одного публичного человека, тем более, если он занимает такой высокий пост и обязан быть примером для всех жителей своей страны. Депутат подчеркнул, что травля человека за его позицию является признаком слабости и отсутствия разумных аргументов.