В Госдуме заявили о травле Карапетяна на самом высоком уровне

Президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна буквально травят на самом высоком уровне. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

© TASHIR

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в дом Карапетяна в Ереване. Поводом к этому стали заявления бизнесмена в защиту Армянской апостольской церкви. В частности, он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления Карапетяна пренебрежением к армянской юрисдикции.

«Сейчас мы видим, как бизнесмена буквально травят на самом высоком уровне», — прокомментировал это Хамитов.

Депутат обратил внимание, что травля совпала по времени с его публичной поддержкой Армянской апостольской церкви, в адрес которой звучат прямые оскорбления со стороны Пашиняна.

«Карапетяну угрожают чуть ли не арестом — и за что? За встречу с армянским духовным лидером (католикосом Гарегином II), которому доверяет армянский народ! Выходит, поддержка истинных народных авторитетов уже стала наказуемой. Тогда как можно назвать самого Пашиняна?» — задался вопросом Хамитов.

Он назвал «подобные истерики» недопустимыми ни для одного публичного человека, тем более, если он занимает такой высокий пост и обязан быть примером для всех жителей своей страны. Депутат подчеркнул, что травля человека за его позицию является признаком слабости и отсутствия разумных аргументов.