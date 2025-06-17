Роль Путина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке оценили

Президент России Владимир Путин, пользуясь большим авторитетом на Дальнем Востоке, мог бы оказать существенное влияние на решение ирано-израильского конфликта. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих.

«Учитывая, что у него есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта», — считает политолог.

Вадих обратил внимание, что отношения России со странами Ближнего Востока имеют глубокие корни, что особенно проявилось при президентстве Путина.

«Элемент доверия между Ираном и США необходимо возродить, вовлекая страны в переговоры под руководством России», — предложил эксперт.

Он добавил, что для урегулирования ситуации между Ираном и Израилем требуется надежная сторона-гарант, в роли которой может выступить Москва.