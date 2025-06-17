МИД России: атаки Израиля на Иран толкают мир к ядерной катастрофе

Удары создают неприемлемые угрозы международной безопасности и «толкают мир к ядерной катастрофе», заявили в министерстве иностранных дел.

«Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ», – отметили в ведомстве.

Там добавили, что разрушительные действия Израиля поддерживают только те государства, которые считаются его соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений.