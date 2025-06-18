Песков заявил, что Канада "бежит впереди телеги" в своей санкционной политике

Канада, вводя новые санкции против России, "пытается бежать впереди телеги". Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал часть разговора в своем телеграм-канале.

"Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны", – заявил он, комментируя введенные Канадой санкции в отношении тех, кого на Западе называли оплотами демократии в России.

По словам пресс-секретаря президента РФ, таким образом власти Канады показывают, насколько далеко они готовы зайти в плане своей санкционной политики. Однако Песков отметил, что Москва уже адаптировалась к ограничениям и научилась извлекать из них выгоду, в том числе развивает нефтяной сектор и экономику в разных сферах.

"Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт", – указал при этом представитель Кремля.

Во вторник, 17 июня, премьер Канады Марк Карни объявил о введении новых санкций в отношении России. Он заявил, что ограничительные меры затронут сразу ряд физлиц и свыше 40 организаций, которые якобы помогают Москве обходить санкции.

В результате правительство Канады внесло в список антироссийских санкций экс-супругу Владимира Путина Людмилу Очеретную, с которой президент РФ был в браке в период с 1983 по 2013 год, а также ее нынешнего мужа Артура Очеретного.

Кроме того, ограничения были введены против дальних родственников российского лидера Михаила Путина и Михаила Шеломова, худрука Мариинского театра и директора Большого театра Валерия Гергиева, члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Натальи Касперской, а также тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.

В список антироссийских санкций вошли также некоторые чиновники мэрии Москвы, в том числе заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.