Симоньян отреагировала на высказывания Пашиняна про Карапетяна

Маргарита Симоньян, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня», прокомментировала действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он, по ее мнению, атакует армянского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.

Симоньян назвала это попыткой наказать предпринимателя за встречу с духовным лидером страны, Католикосом Гарегином II.

Она утверждает, что Пашинян, демонстрирующий себя как защитник армянского народа, в реальности преследует тех, кто искренне помогает своей нации.

В подтверждение своих слов Симоньян опубликовала ссылку на материал «Sputnik Армения». В нем приводится цитата Пашиняна, в которой он резко отзывается о Карапетяне: «Армения и ее законы – это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

«Раздухарился как бессмертный. Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту», – с такими словами обратилась возмущенная Симоньян к Пашиняну.

Ранее Самвел Карапетян, возглавляющий ГК «Ташир», открыто заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, ставшей объектом критики со стороны действующих властей. Это вызвало резкую реакцию со стороны премьер-министра, который допустил оскорбительные высказывания в адрес церковных деятелей и благотворителей.