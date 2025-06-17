МИД РФ предупредил об угрозе ядерной катастрофы

Атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране толкают мир к ядерной катастрофе, заявили в МИД России на фоне эскалации конфликта.

«Атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — говорится в сообщении.

Дипломаты призвали власти Израиля одуматься и прекратить налёты на ядерные установки и площадки.

Ранее в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили о расширении военной операции против Ирана.