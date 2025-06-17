В МИД РФ прокомментировали ситуацию с обысками в доме Карапетяна

Аксинья Кравченко

Москва следит за ситуацией вокруг российского бизнесмена Самвела Карапетяна, ему будет оказываться содействие. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось об обысках в доме Карапетяна в Армении. Предполагается, что поводом к этому стали заявления бизнесмена в защиту Армянской Апостольской церкви. В частности, он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления Карапетяна пренебрежением к армянской юрисдикции.

Полиция Армении начала обыски в доме российского миллиардера

«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами. Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», — прокомментировала это Захарова.