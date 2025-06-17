В МИД РФ прокомментировали ситуацию с обысками в доме Карапетяна

Москва следит за ситуацией вокруг российского бизнесмена Самвела Карапетяна, ему будет оказываться содействие. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось об обысках в доме Карапетяна в Армении. Предполагается, что поводом к этому стали заявления бизнесмена в защиту Армянской Апостольской церкви. В частности, он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления Карапетяна пренебрежением к армянской юрисдикции.

Полиция Армении начала обыски в доме российского миллиардера