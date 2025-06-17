Канада объявила о новых антироссийских санкциях

Власти Канады введут санкции в отношении более чем 200 кораблей так называемого теневого флота России. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни перед началом встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе (канадская провинция Альберта).

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются уклоняться от санкций. Кроме того, мы введем санкций против более чем 200 судов теневого флота, который Россия опять же используется для уклонения от санкций", - сказал Карни.