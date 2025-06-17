Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о "переносе войны в РФ"

Глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший «принести войну в Россию», плохо понимает, о чем говорит. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Цахна пригрозил России войной, сказав, что «новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну РФ». Он добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге, члены альянса обсудят увеличение своих оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования в случае нападения Москвы.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — ответила на это Захарова.

Глава МИД Эстонии пригрозил России войной

По ее словам, таких деятелей, как Цахна, не воспринимают всерьез в Брюсселе, они нужны там только «как шумные эффекты вдоль границы».