Помощник Путина сообщил, что США предложили России взять паузу

США предложили России взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу», — сказал Ушаков, добавив, что в данный момент вопрос «подвис».

17 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США приостановили работу комиссии, которая разрабатывала стратегию по давлению на Москву с целью ускорить завершение украинского конфликта.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Фред Фляйц заявил, что Дональд Трамп чувствует неуважение со стороны российского президента Владимира Путина и вскоре может ввести новые санкции против РФ.