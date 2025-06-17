Ушаков: центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Путина

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина станет ключевым мероприятием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно пройдет 20 июня. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором выступит наш президент. Оно проводится 20 июня", - сказал представитель Кремля.

Также ожидается выступление президента Индонезии Прабово Субианто, принца, советника короля Бахрейна по национальной безопасности Насера бен Хамада Аль Халифы, вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна и вице-президента ЮАР Пола Машатиле.