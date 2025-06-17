Ушаков: центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Путина

ТАСС

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина станет ключевым мероприятием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно пройдет 20 июня. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков: центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Путина
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"Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором выступит наш президент. Оно проводится 20 июня", - сказал представитель Кремля.

Также ожидается выступление президента Индонезии Прабово Субианто, принца, советника короля Бахрейна по национальной безопасности Насера бен Хамада Аль Халифы, вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна и вице-президента ЮАР Пола Машатиле.

"Вместе с Путиным они будут присутствовать на сцене, выступят, соответственно. И затем вместе с нашим президентом будут отвечать, как всегда бывает, на острые и интересные вопросы", - пояснил дипломат.