Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудят как двусторонние темы, так и обострение на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем [КНР] Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться", - сказал он.