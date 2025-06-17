В Думу внесли законопроект о новой памятной дате

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об установлении в России новой памятной даты - Дне героического штурма и взятия Кенигсберга. Документ размещен в думской электронной базе.

"9 апреля - День героического штурма и взятия Кенигсберга (1945 год)", - говорится в законопроекте.

Как говорится в пояснительной записке, для современной России Калининград представляет собой не только форпост на западе страны, но и важный экономический центр. "Регион обеспечивает присутствие России в Балтийском море, где базируется Балтийский флот. Таким образом, область остается стратегическим плацдармом, усиливающим позиции России в Европе", - сказано в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального единства и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны.