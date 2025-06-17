В Госдуме объяснили сорвавшуюся встречу Трампа с Зеленским

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что сорвавшаяся встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может говорить о смене приоритетов США. Об этом депутат рассказал порталу Life.

Шестнадцатого июня Трамп решил досрочно покинуть саммит G7, проходивший в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке. В рамках саммита должна была состояться встреча Трампа с Зеленским.

«Что касается встречи с Зеленским, то она не входит в число необходимых мероприятий для Дональда Трампа», - так это прокомментировал Белик.

По мнению депутата, Трамп мог просто проигнорировать Зеленского, возлагавшего немало надежд на эту встречу. Он подчеркнул, что в последние дни конфликт Израиля и Ирана затмил украинский кризис.

Встреча Трампа с Зеленским сорвалась

Ранее испанская газета El País назвала обострение ситуации на Ближнем Востоке «плохой новостью для Украины». По версии издания, это может еще больше ограничить поставки западного оружия Киеву, особенно из США, считающих Израиль своим ключевым союзником.