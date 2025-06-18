Преподаватель МГУ рассказала, вывески на каких языках можно встретить в Китае

Государственная Дума приняла закон об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации. Он направлен на защиту от чрезмерного использования иностранных заимствований. Например, на вывесках, указателях и информационных табличках в магазинах и общественных местах названия должны будут указываться на русском. При этом допускается их дублирование на языки народов России и на иностранные языки. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

"Российская Газета" изучила китайский опыт, обратившись за комментарием к старшему преподавателю кафедры китайской филологии ИСАА МГУ, кандидату исторических наук Юй Цзе:

- Исторически в названиях географических объектов, общественных мест, наименованиях коммерческих или иных заведений используется китайский язык. Путунхуа, будучи официальным языком, нормативным языком, применяется в таких случаях. Безусловно, существуют разные диалекты, которые можно охарактеризовать как язык быта, но это не нормативный язык. Поэтому если встречаются люди из разных регионов, которые говорят на разных диалектах, само собой, они моментально переходят на нормативный язык, то есть общеупотребительный. По этой причине названия указываются иероглифами - это стандарт, который позволяет каждому беспрепятственно понять, что это за заведение или общественное место.

Дети учат иероглифы с самого раннего возраста - даже до школы. В школе все ученики активно учат иероглифы. Если мы говорим о современной молодежи, они даже через телефоны или компьютеры могут общаться, печатая иероглифы. Подчеркну, они печатают иероглифы, а не пишут их от руки.

Допустимо дублировать названия на русском или английском языке для более удобного ориентирования иностранных гостей. Особенно это ярко выражено в крупных городах и популярных с точки зрения туризма местах. Например, в которых идет бурная торговля с людьми или организациями из России, или куда приезжает большое число российских туристов, там можно увидеть вывески и на русском языке. В Пекине, в Гуанчжоу и в подобных городах есть кварталы, где названия магазинов, ресторанчиков и других мест для удобства указаны на русском языке. А в приграничных городах вообще все обозначения могут быть указаны на русском языке.

Иногда названия, которые указаны иероглифами, могут иметь транскрипцию на латинице. Но наименование обязательно будет указано иероглифически, поскольку в китайском языке существует огромное количество омонимов, созвучных слов, которые могут иметь разные значения, другой смысл, а иероглифы позволяют избежать путаницы.

Отдельно хотела бы обратить внимание на бренды. Даже некоторые названия могут переводиться на китайский язык по принципу звучания. Для примера можем привести Starbucks, его название на китайском состоит из трех иероглифов и будет звучать "синбакэ". Иногда я одобряю такие переводы, поскольку даже на основе звучания они могут удачно включить в себя изначальный смысл, образ, символ. В том же "синбакэ" - "син" означает звезду, что схоже с оригинальным названием.

Китай очень ответственно относится к своей истории и своим традициям. А изучение китайского языка является неотъемлемой частью образовательного процесса, к которому как ученики, так и преподаватели проявляют особое почтение.