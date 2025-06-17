Госдума ввела уголовную ответственность для дропперов

За передачу личной банковской карты третьим лицам за вознаграждение будет грозить серьезная ответственность. Закон об этом приняла Госдума.

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Дропперы - лица, которые за деньги передают мошенникам данные своих банковских карт и электронных кошельков. Потом дельцы используют эти сведения в преступных схемах. Обычно заработок, по данным депутатов, составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Однако прямой ответственности за деятельность дропперов в законодательстве нет, и фактически в преступной схеме они выступают лишь посредниками.

"Лица, которые из корыстных побуждений передают данные своих электронных платежных средств мошенникам, рискуют получить крупные штрафы, исправительные работы и реальные сроки лишения свободы до трех лет", - сообщил первый зампред Комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.

Отметим, что штрафы могут составить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Более жесткие санкции предусмотрены для организаторов преступных схем, так называемых дропповодов. Для них размер штрафа составит до миллиона рублей, а срок лишения свободы - до шести лет", - заявил депутат.

Бахарев пояснил, что основная сложность расследования этих преступлений и возмещения ущерба пострадавшим состоит в том, что более 90 процентов похищенных средств, по данным правоохранителей, обналичиваются в первые же сутки. И в этом преступникам помогают те самые дропперы.

Новый закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности для тех, кто добровольно сообщил о передаче карты и активно помогал раскрытию преступления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что МВД располагает информацией о минимум 30 тысячах граждан, передавших свои банковские карты мошенникам за деньги, и все они могут стать фигурантами уголовных дел.

"Этот вопрос мы с вами вынесли для приоритетного рассмотрения в связи с большим количеством обращений наших граждан, - заявил он на пленарном заседании. - Тема кибермошенничества приобрела большие обороты". По его словам, ранее дропперы не привлекались к ответственности. А если такое и происходило, то не несли никакого наказания, добавил Володин. "Мы с вами вводим жесткое наказание в отношении тех, кто передает злоумышленникам свою карту, более того, делает это с умыслом, получая за это денежные средства", - резюмировал спикер.

Комментарии

Джамаладин Гасанов, член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции:

"Выводимые деньги зачастую оказываются на счетах преступников и террористов. Лица, обеспечивающие вывод украденных у граждан средств, а иногда перевозку и хранение денежных средств, полученных незаконным путем - такие же соучастники преступления, как и разработчики и исполнители этих мошеннических схем.

Дропперы стали ключевым звеном в схемах отмывания денег, полученных преступным путем, включая коррупцию, мошенничество и наркоторговлю. Уголовная ответственность должна стать серьезным сдерживающим фактором для тех, кто рассматривает подобные услуги как легкий способ заработка. При этом важно понимать, что борьба с дропперами - лишь часть системной работы по противодействию экономической преступности. Необходимо дальнейшее совершенствование финансового контроля, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в этой сфере".

Никита Чаплин, член Комитета ГД по бюджету и налогам:

"Новый закон четко определяет границы ответственности: теперь уголовное наказание грозит не только тем, кто непосредственно совершает мошеннические операции, но и тем, кто сознательно предоставляет свои платежные данные или участвует в незаконных переводах.

Этот закон особенно актуален в условиях роста цифровых платежей. Многие граждане, особенно молодежь, не осознают, что, передавая свою карту или участвуя в сомнительных операциях, они становятся соучастниками преступления. Теперь закон дает четкий сигнал: подобные действия будут строго наказываться. Принятые меры позволят не только усилить борьбу с финансовыми махинациями, но и защитить граждан от необдуманных поступков, которые могут привести к серьезным правовым последствиям".

Алексей Говырин, член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству:

"Теперь закон прямо говорит: "Если вы отдали карту за вознаграждение, чтобы кто-то с нее снимал деньги, или переводили деньги по чужой указке, то это уголовно наказуемо." И не только для тех, кто отдал карту, но и для тех, кто купил или перепродал доступ к ней, не будучи владельцем.

Закон также дает определение, что такое "неправомерная операция": это когда деньги поступили или были сняты с карты без законного основания. Есть важное уточнение - если владелец карты сам сообщил правоохранителям о преступлении и помог его раскрыть, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Новый закон делает правила игры ясными: передача доступа к карте в обмен на деньги - это не просто нарушение договора с банком, а полноценное преступление".