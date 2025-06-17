О «галопирующей эскалации» и выполненных обещаниях: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июня ответил на вопросы журналистов о конфликте Израиля с Ираном и о будущем российско-украинских переговоров. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О ситуации на Ближнем Востоке

Песков заявил, что конфликт Израиля и Ирана «идет по пути галопирующей эскалации», передает ТАСС. Представитель Кремля назвал ситуацию непредсказуемой.

Песков подчеркнул, что российские власти обратили внимание на призыв президента США Дональда Трампа к эвакуации жителей Тегерана и слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, допустившего устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Ситуация тревожная», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль призывает Израиль и Иран к максимальной сдержанности, которая позволила бы позже перейти на «мирный трек урегулирования». Пока российские власти не видят желания Израиля обращаться к посредникам для урегулирования конфликта и «вообще выходить на мирный трек», отметил Песков.

О переговорах с Украиной

Песков сообщил, что Россия выполнила все обещания, данные в рамках второго раунда переговоров с Украиной, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока у Кремля нет понимания по поводу следующего раунда переговоров. Он указал, что такое понимание должно появиться в ближайшие дни.

О «блеклой» «Большой семерке»

По словам Пескова, российские власти согласны с мнением Трампа, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) и возвращение к «Большой семерке» (G7) было ошибкой. Однако к настоящему моменту G8 потеряла свое прикладное значение для России, заявил представитель Кремля. Также он указал на сокращение доли стран G7 в мировой экономике.

«На фоне, например, таких форматов, как «двадцатка», «семерка» выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно», - подчеркнул Песков.

В Кремле обратились к Ирану и Израилю с призывом

О планах Путина

Песков сообщил, что 17 июня президент России Владимир Путин примет главу «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает РИА Новости. Чемезов представит президенту доклад и расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год.

Также во вторник президент продолжит подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), рассказал Песков. Он отметил, что на форуме Путин проведет встречу с главами мировых информационных агентств.