Андрей Прицепов назначен послом РФ в Гайяне

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Гайяне. Соответствующий указ размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

«Назначить Прицепова Андрея ... чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кооперативной республике Гайана», — говорится в документе.

Другим указом от соответствующей должности освобожден Александр Курмаз.

До этого Путин наградил посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского.

22 мая Путин вручил орден святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Церемония проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Лавров был удостоен награды «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».