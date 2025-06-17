Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет встречу с главами мировых информационных агентств. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Там отметили, что в прошлом году в подобной встрече приняли участие представители агентств Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, Kyodo, DPA, EFE и других.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем, в том числе, примет президент России. Путин будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что введенные в связи с ирано-израильским конфликтом ограничения в авиасообщении не скажутся на присутствие арабских гостей на форуме.