Захарова заявила о признании G7 ущерба от антироссийских санкций

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о признании странами G7 значительных финансовых потерь в результате санкций против России.

По ее словам, главным итогом заседания «Большой семерки» стало признание многомиллиардного ущерба, который страна понесла из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Она отметила, что участники G7 фактически подтвердили нанесенный санкциями ущерб собственным экономикам. Захарова также иронично охарактеризовала эту ситуацию, назвав ее «самострелом».

Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.