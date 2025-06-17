В Госдуме предложили запретить блогерам рекламировать эскорт-услуги

В Государственной думе предложили полностью запретить рекламу эскорт-услуг, включая деятельность блогеров, которые нередко приглашают представителей этой профессии на свои подкасты и интервью. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили «Известия».

По информации газеты, инициатива касается внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Обсуждение поправок, как отмечается, ведут Совет блогеров и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Поправка в КоАП о запрете пропаганды как минимум убавит желания приглашать таких «героинь» на интервью и показывать их жизнь малолетним как эталон, — заявила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.

При положительном исходе голосования поправки приведут к серьезному наказанию тех, кто рекламирует подобные услуги: нарушителей ждет штраф размером до одного миллиона рублей, передает газета.

Ранее ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Регионального центра судебной экспертизы изучили ментальную природу проституции.