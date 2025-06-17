Политолог назвал цели визита Шойгу в Пхеньян

Основной целью визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею является военно-техническое сотрудничество и приобретение боеприпасов и вооружения. Такое мнение высказал политический обозреватель Царьграда, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Сегодня Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что он проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Визит Шойгу в КНДР стал третьим за последние почти три месяца.

По мнению Андрея Пинчука, ситуация по Пхеньяну «достаточно очевидная» и связана с военно-техническим сотрудничеством.

«В первую очередь, конечно, речь идет о приобретении боеприпасов и вооружения. В последнее время в СМИ появилась информация об активном задействовании дальнобойного вооружения Северной Кореи, новых разработках БПЛА. И в этом смысле я думаю, что старые контакты Шойгу с Ким Чен Ыном как раз на это и направлены. Шойгу сейчас в основном решает только вопросы военно-технического сотрудничества», - пояснил он.

Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

Напомним, что Владимир Путин посетил Пхеньян с официальным визитом летом 2024 года и подписал в ходе него Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников. После подписания договора глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что тот носит «миролюбивый и оборонительный характер».