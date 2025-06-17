Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета Безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поручению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — указано в сообщении.

Визит в Северную Корею стал для Шойгу уже третьим за последние три месяца. На последней встрече, которая прошла 4 июня, Шойгу и глава КНДР обсудили Украину и восстановление Курской области.

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Ранее Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Северокорейский лидер выразил уверенность, что Россия будет добиваться успехов в защите «суверенитета страны, ее территориальной целостности и безопасности».