На Украине «декоммунизировали» советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он выложил фото. на котором в лотках с ягодами лежат таблички «генерал Буданов» и «генерал Малюк». Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сорт черешни «Валерий Чкалов» был выведен в СССР совместно Центральной генетической лабораторией имени Мичурина в Тамбовской области и Мелитопольской опытной станцией садоводства.

Рогов: для Зеленского начался обратный отсчет

Ранее украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели городов в рамках «декоммунизации» и «дерусификации». Они заменили таблички с названием и расстоянием до разных городов на путеводителе возле станции «Академик Вернадский».