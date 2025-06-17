Пушков раскрыл позицию Трампа по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции в отношении России, однако может на это пойти под давлением в конгрессе. Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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«Возникают люди типа сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Тома Коттона и других, которые говорят: «Россия не принимает наших предложений, давайте применим санкции, чтобы оказать на нее давление». Он может уйти в сторону и сказать: «Я соглашусь, хотя лично и не хочу их вводить», — отметил Пушков.

При этом он добавил, что это может произойти только в том случае, если глава Белого дома придет к выводу, что прорыва на переговорном треке не произойдет.

Трамп высказался об ужесточении санкций против России

16 июня Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.