МИД РФ обратился с призывом к россиянам в Израиле и Иране

МИД России рекомендовал находящимся в Израиле и Иране россиянам не приближаться к военным и другим гособъектам и избегать массового скопления людей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МИД России рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото- и видеосъёмку), избегать мест массового скопления людей», — говорится в заявлении.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что из Ирана были эвакуированы 324 человека в связи с обострением на Ближнем Востоке.