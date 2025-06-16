В ЕС заявили о продлении санкций против Крыма и Севастополя

Совет ЕС на год продлил санкции, введенные против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте объединения.

«Сегодня Совет принял решение возобновить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года», — отмечается в публикации.

Санкции, которые в настоящее время действуют, были введены в июне 2014 года и предполагают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Ограничения распространяются и на экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании.

В ЕС подчеркнули, что не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ и считают это нарушением международного права.