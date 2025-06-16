Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина, Россия, как пишет британский журнал Spectator, станет единственной страной, способной урегулировать военный конфликт между Ираном и Израилем.

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В материале говорится, что после долгих лет двусторонней дипломатии Владимир Путин стал другом и главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, и руководства Ирана. В результате Россия, как считают авторы, станет незаменимым партнером для США.

Это произойдет после того, как Вашингтон начнет «долгий процесс исправления новых политических реалий», сложившихся на Ближнем Востоке после войны.

Издание отмечает: после израильских ударов по иранской территории Владимир Путин оказался единственным из мировых лидеров, переговорившим по телефону с Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и хозяином Белого дома Дональдом Трампом.