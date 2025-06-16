Французы и немцы в своем стиле или, точнее, в стиле своих нынешних руководителей.

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Сначала Макрон, а теперь и Мерц заявили, что они категорически против России как посредника между Ираном и Израилем, "потому что Россия в Украине".

Во-первых, при чем здесь вообще Франция и Германия - ближневосточный конфликт в другой части света и вне зоны их исключительной компетенции. Что называется, забыли спросить.

Во-вторых, в этом конфликте слишком большие риски и, если есть шансы его купировать, должны использоваться любые - повторю - любые возможности, в интересах мира и в интересах человечества.

В-третьих, В.В.Путин оказался единственным (!) мировым лидером, который в эти дни сохраняет прямые контакты с высшими руководителями и Ирана, и Израиля, и США, чем не могут похвастаться ни Макрон, ни Мерц.

Оба европейских политика проявили себя в этой крайне сложной ситуации как политиканы, думающие только о собственной политической выгоде в любых обстоятельствах. Циники.

Осталось дождаться аналогичного заявления Стармера (а оно обязательно будет!), и все встанет на свои места. Где европейским политиканам остается все меньше места в реальной мировой политике. Но это их собственный выбор.