Расчеты израильской стороны ни на чем не основываются, подобные силовые акции исторически приводят к обратным результатам. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Расчеты израильской стороны на то, что удастся путем таких ударов ликвидировать и ядерную инфраструктуру, и источники для других озабоченностей, которые, насколько можно судить, испытывают израильские руководители, израильские военные, эти расчеты ни на чем не основываются. Нужно учитывать уроки истории. Такие силовые акции, как правило, приводят к противоположным результатам", - сказал он.