Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Как пишет «Царьград», переход к реализации договоренностей начался после речи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей действия Киева «позором на весь мир».

Мединский сообщил, что Россия в рамках договорённостей передала украинской стороне 6060 тел погибших военных. Москве в ответ было передано 78 тел погибших российских военнослужащих.

По версии «Царьграда», большую роль в процессе передачи тел сыграла речь Захаровой в ходе «Форума будущего 2050». Представитель МИД обвинила Киев в нежелании хоронить своих павших и назвала это «позором на весь мир».

«Россия собирает их тела. Проводит работу по идентификации. И просит! Настойчиво просит забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир!» - подчеркнула Захарова.

«Царьград» отмечает, что Россия также предложила Украине проводить санитарные паузы, чтобы стороны могли забрать своих тяжелораненых солдат с поля боя. Первоначально Владимир Зеленский отказывался от таких пауз, настаивая на долгосрочном прекращении огня.

Шестнадцатого мая Мединский сообщил, что обмен пленными продолжается и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.