В России узнали о подготовке Украиной и Британией провокаций в Балтийском море

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина и Великобритания готовят провокации в Балтийском море, которые могут коснуться военного корабля США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СВР, один из сценариев Киева и Лондона предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Спецслужба заявила, что Украина уже передала торпеды советского и российского производства британцам.

«Планируется, что часть из них взорвется на «безопасном расстоянии» от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства «злонамеренной активности» России», - подчеркнули в СВР.

По данным российской разведки, другой сценарий заключается в том, чтобы Британия и страны Северной Европы «как бы случайно «выловили» в Балтийском море якорные мины российского производства. В СВР отметили, что в рамках такого сценария европейские страны могут обвинить Россию в поставке мин для диверсий.

Президент Литвы пожаловался на возникновение конфликтов во время учений НАТО

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что украинские власти хотят сорвать переговоры РФ и США и с этой целью планируют теракты против дипломатов. Представители спецслужбы подчеркивали, что один из украинских вариантов срыва переговоров предполагает организацию терактов против российских посольств в Европе.