Даванков предложил ужесточить наказание для наркоторговцев

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") считает необходимым ужесточить уголовную ответственность для крупных наркоторговцев. Об этом депутат заявил на пресс-конференции, посвященной открытию общественного фонда помощи наркозависимым "Второй шанс".

"Мы считаем, что наказание для крупных наркоторговцев должно возрастать. По примеру, как это происходит с коррупционерами, когда конфисковывается имущество. И если даже в семье не могут доказать происхождение того или иного имущества и доходов, то это тоже конфискуется", - сказал депутат.

Он отметил, что вместе с тем необходимо ввести сбор в 3% с продажи алкоголя и сигарет. Деньги, по словам депутата, будут поступать в государственный фонд, связанный "с пропагандой здорового образа жизни и помощью непосредственно наркозависимым". По словам депутата, законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.

Ранее пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект о более взвешенных наказаниях для наркопотребителей. В нем предложено не применять лишение свободы для лиц, впервые попавшихся на приобретении и хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), что позволит судам назначать им обязанность пройти курс лечения, а также снизить верхние пороги санкций по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта), достигающие 10 и 15 лет лишения свободы, которые не применяются судами.