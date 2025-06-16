Российская сторона потребует от Украины уничтожить оружие, переданное Западом. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

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«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. [Вооружения] должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — рассказал чиновник о требованиях Москвы.

Отмечается, что военная помощь со стороны Европейского союза (ЕС) составила более 50 миллиардов евро (4,5 триллиона рублей — прим.«Ленты.ру»). Великобритания передала Киеву вооружение на 10 миллиардов евро (900 миллиардов рублей — прим.«Ленты.ру»).

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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Он заявил, что лидеры ЕС и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.