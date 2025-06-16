Песков прокомментировал возможность следующей встречи России и Украины

Предложений о выборе другой площадки для нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не поступало. Об этом 16 июня сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, точную дату продолжения переговоров еще не определили. «Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, останется ли Стамбул местом для переговоров.

Как писала «Парламентская газета», второй раунд российского-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. Стороны условились обменяться телами погибших военных, а также всеми тяжелобольными и ранеными пленными.

Представители Москвы также передали украинским властям Меморандум по урегулированию конфликта, предусматривающий снятие всех санкций, введенных Киевом против России, проведение выборов на Украине после прекращения боевых действий и международное признание Крыма и воссоединенных регионов в составе РФ.