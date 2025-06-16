Захарова рассказала об эвакуации россиян из Ирана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что российские дипломаты оказывают круглосуточное содействие гражданам РФ в выезде из Ирана. Об этом она заявила в комментарии РИА Новости.

«Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами», — подчеркнула Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель внешнеполитического ведомства не стала уточнять детали организации процесса.

Ранее сообщалось, что народный артист России, известный дрессировщик Аскольд Запашный сообщил, что его жена прилетела в Хайфу по деловым вопросам и теперь ожидает возможности вернуться в Россию.