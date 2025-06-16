Украина без финансовой поддержки со стороны США не сможет продолжать боевые действия, и даже помощь со стороны Европы вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на фронте. Такое мнение в своем Алексей Пушков.

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«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется», — написал политик. Он подчеркнул, что Киев не мог сдержать натиск российских военных и при поддержке Вашингтона, а без нее Вооруженные силы Украины тем более продолжат отступать.

«Гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — резюмировал Пушков.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что Украина потеряла своего самого богатого союзника в лице США.