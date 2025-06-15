Захарова прокомментировала «прошлогодние» новости Мерца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против России на саммите Евросоюза.

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«Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты», - с иронией спросила российский дипломат в своем телеграм-канале. Причем этой газетой, предположительно, «набиты летние ботинки».

Мерц раскрыл планы по новым антироссийским санкциям

Саммит Европейского союза должен состояться 26-27 июня. На нем, по словам Мерца, может быть принято решение о введении новых санкций против России.