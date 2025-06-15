В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

Факт того, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали прорываться на территорию Татарстана, вызывает растущий гнев общественного мнения в России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. Они пытаются доказать себе, что они на многое способны. Но на самом деле это дорога в никуда», — заявил Карасин.

Россиянам объяснили, как дроны долетели до Татарстана

Кто принимает решение по поводу ударов по Татарстану, по глубинным районам Российской Федерации — понятно. Как это реализует — не совсем понятно. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо

Сенатор отметил, что Россия не намерена мириться с атаками украинской армии.

«Переговоры, что важно, начались. Мы будем продолжать эти переговоры. Но должную оценку этому клану киевской власти мы будем давать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан госпитализированы девять человек. Всего в результате происшествия пострадали 13. Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что один человек не выжил.